250.000 Menschen wurden durch die CSL ausgebildet

Seit dem ersten Abendkurs in Wirtschaftsinformatik im Jahr 1971, den 250 Personen besucht hatten, haben rund 250.000 Personen an Weiterbildungsmaßnahmen des Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC) der Arbeitnehmerkammer (CSL) teilgenommen. Mehr als die Hälfte davon (58 Prozent) in Abendkursen. Anfangs gab es weder das LLLC noch die CSL, die aus dem Zusammenschluss der ehemaligen Chambre des employés privés und der ehemaligen Chambre de travail hervorging. «Die Abendkurse in Informatik waren von Anfang an ein großer Erfolg, und auch die Buchhaltungskurse wurden schnell eingeführt», sagt Nora Back, die Präsidentin der Arbeitnehmerkammer. Das ist heute weniger der Fall. Im Frühjahrssemester 2021 waren 320 Kandidaten für den Abendkurs in IT und Büroautomation, 910 für Rechnungswesen und Controlling und 858 für Jura eingeschrieben.

Das Angebot an Kursen wurde diversifiziert und umfasst derzeit 280 Abendkurse, 200 Seminare, elf Studiengänge und sieben Spezialkurse. «Wir versuchen, uns an unsere sich verändernde Welt anzupassen, an neue technologische, digitale und ökologische Entwicklungen usw. Wir versuchen, sehr nahe am Geschehen zu bleiben und mit den Menschen zu diskutieren, um zu sehen, was sie im Leben bewegt, welche Erwartungen sie haben, welche Ambitionen sie in ihren beruflichen und persönlichen Projekten haben, und um unser Angebot anzupassen», so die CSL-Präsidentin.

Mit der Coronavirus-Pandemie mussten alle Kurse auf digital umgestellt werden. «Künftig wird das digitale Schulungsangebot so weiterentwickelt, dass sowohl Präsenz- als auch Fernunterrichtsmodule angeboten werden. Aufgrund der Krise haben wir alle unsere Schulungskurse auf Fernunterricht umgestellt, aber wir bestehen immer noch auf unseren persönlichen Kursen», so Nora Back.

(mme/L'essentiel)