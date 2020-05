Luxemburger Gastro wird zum Start gut besucht

Die Cafés und Restaurants im Großherzogtum dürfen am Freitag wieder vollständig öffnen. Bereits am Mittwoch war ihnen möglich, ihre Kundschaft auf ihren Terrassen im freien zu bewirtschaften. Einige Inhaber öffneten ihre Läden schon sehr früh – schon ab 8 Uhr in der Frühe. «Unsere Stammgäste, die in der Nähe wohnen, sind direkt zum Kaffee vorbeigekommen. Und Und viele Mittagessen hatten wir ebenfalls» freute sich Hamza Mrad, Leiter des Café des Capucins.

«Wir wussten nicht, dass die Cafés so schnell wieder öffnen können. Wir hatten sie vermisst. Besonders, wenn das Wetter so toll ist, wie heute», sagten Sophie und Hugo, 28, die an einem Tisch im Schatten saßen.

«Wie ein Neuanfang»

Auf der Place d'Armes waren die Terrassen voll. Die Wirte hatten jedoch den Sicherheitsabstand zwischen den Tischen beachtet. «Wir wussten nicht, ob die Angst der Kunden zu groß sein würde. Deshalb freut uns der Betrieb umso mehr», sagt Salvatore Barberio, Besitzer des Grand Cafés.

«Die Kunden sind sehr respektvoll. Das macht es natürlich leichter, die Hygienevorschriften einzuhalten», sagt João Russo, Inhaber des Restaurants Bazaar. Kosta, ein 29-jähriger Kellner, wird erst wieder in der kommenden Woche seinen Dienst antreten. Er hat seinem Arbeitsplatz mit seiner Freundin Laura, 31, einen Busuch abgestattet, um die neue Speisekarte zu sehen. «Es fühlt sich an, wie ein Neuanfang», sagt er.

(Séverine Goffin/L'essentiel)