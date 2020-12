Drei Arbeiter bei Montagearbeiten verletzt

Auf einer Differdinger Baustelle in der Rue Emile Mark sind am Mittwochmorgen drei Arbeiter verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber L'essentiel. Demnach hat sich ein Balken bei Montagearbeiten mit einem Kran aus bislang ungeklärter Ursache gelöst und zwei Monteure etwa sieben Meter in die Tiefe gerissen. Ein weiterer Monteur, der ebenfalls in der Höhe arbeitete, blieb unverletzt.

Durch den Balken wurde eine Mauer im Inneren der Halle zum Einsturz gebracht. Ein Arbeiter, der in der Nähe dieser Mauer arbeitete, wurde durch den Einsturz verletzt. Alle drei Opfer sind bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankhäuser eingeliefert worden. Feuerwehr, Samu und die Polizei waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt hat die Unfallstelle ebenfalls in Augenschein genommen.

(mm/L'essentiel)