Die Stadt von morgen in Lego-​​Steinen denken

Michel und Filipe, beide 15 Jahre alt und Schüler am Ermesinde Gymnasium, testen sorgfältig ihre Roboter aus intelligenten Bausteinen. «Sie müssen die Aufgaben ausführen, die wir programmiert haben, nichts wird ferngesteuert. Im Finale verlieren sie für jeden Fehler Punkte», erklären indes ihre Klassenkameraden am Donnerstag.

Am Samstag werden zwei Grundschulen und acht weiterführende Schulen in Luxemburg um den ersten Platz beim First-Lego-League-Wettbewerb kämpfen, einer weltweiten Challenge, die von der amerikanischen Organisation First ins Leben gerufen wurde. Das vom Service de coordination de la recherche et l'innovation (Script) organisierte Regionalfinale findet zum ersten Mal in Luxemburg statt – in den Räumlichkeiten der Schule in Ermesinde.

Samstag um 9 Uhr fällt Entscheidung

Eine Schaukel für Menschen im Rollstuhl, herausnehmbare Baumhäuser und intelligente Brücken... junge angehende Ingenieure im Alter von 12 bis 16 Jahren mussten unter dem Thema City Shaper ihrer Fantasie freien Lauf lassen. «Wir mischen Programmierung, Mechanik, Design und Technik. Das Lustige daran ist, dass man von allem etwas lernt», sagt Justin, der gerade herbeieilt, um seinen Klassenkameraden zu helfen.

Am Samstag, 9 Uhr, werden die Arbeiten der insgesamt zehn luxemburgischen Teams von der Jury begutachtet. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für das Finale der Benelux-Liga, das am 25. Januar 2020 im niederländischen Breda stattfindet.

(Ana Martins/L'essentiel)