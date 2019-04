Höhenflug des Spritpreises nimmt kein Ende

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Benzin wird an den Tankstellen des Großherzogtums wieder ein wenig teurer. Die 95-Oktan-Variante kostet ab Freitag, 0 Uhr, 1,285 Euro. Das sind 2,5 Cent mehr als bisher. Der Liter 98er-Sprit verteuert sich um 2,2 Cent und kostet ab Mitternacht 1,376 Euro. Am Dieselpreis (1,118 Euro) ändert sich vorerst nichts.

Der Aufwärtstrend der Spritpreise hält seit Monaten an. Die Rohölpreise erreichten an der Börse in London zuletzt den höchsten Stand seit einem halben Jahr.

(L'essentiel)