Angeklagter Polizist bleibt weiter im Gefängnis

Jener Polizist, der am 29. September 2016 nach dem Fund zweier Leichen in seiner Wohnung in Bereldingen festgenommen wurde, bleibt weiterhin in Haft. Der zum Tatzeitpunkt 26-Jährige steht im Verdacht, seine 29-jährige Schwester und deren Freund umgebracht zu haben.

Sein Antrag auf Freilassung wurde vergangene Woche von der Ratskammer des Bezirksgerichts Luxemburg abgelehnt. Der Anwalt des ehemaligen Polizisten, Rosario Grasso, zeigt sich überrascht über die Entscheidung: «Es besteht keine Gefahr für Flucht, Wiederholung oder Verschleierung von Beweisen. Mein Mandant ist Beamter und als solcher erhält er weiterhin 50 Prozent seines Gehalts. Sein Lebensmittelpunkt liegt in Luxemburg. Er ist nicht vorbestraft. Ich werde gegen die Entscheidung Berufung einlegen», betont Grasso.

Erfreut ist der Anwalt jedoch, dass die Beschlagnahmung der Wohnung des Polizeibeamten am Mittwoch aufgehoben wurde: «Es handelt sich um eine Immobilie, die nichts mit diesem Fall zu tun hat, es gab keinen Grund, warum er nicht weiterhin davon Gebrauch machen sollte.» Laut Rosario Grasso versucht sein Klient, «durchzuhalten, auch wenn es schwierig wird». Der Polizist steht weiterhin zu seiner Aussage: «Er bestreitet den vorsätzlichen Mord.»

(Gaël Padiou/L'essentiel)