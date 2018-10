Vergütung von Praktika wird diskutiert

Sollen Praktika in Zukunft vergütet werden? Der Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen (ACEL) hat diese Debatte am Montag in einer Pressekonferenz über ihren Präsidenten Paul Lutgen wieder entfacht, der seine Besorgnis über das Fehlen einer klaren Rechtsgrundlage für Praktika zum Ausdruck brachte.

«Studierende in der Übergangsphase zwischen Bachelor- und Masterabschluss sind keine Stipendiaten», was sie daran hindert, sich für ein Praktikum zu bewerben, bedauert er. Die aktuelle Situation «beraubt viele Studenten eines Praktikums, was ihnen eine bessere Orientierung bei der Wahl ihrer Spezialisierung ermöglichen würde», so Lutgen, der sich für die Bezahlung von Praktika ausspricht. Ziel des Vereins ist es, in Luxemburg «eine Kultur des Praktikums» wie in den Nachbarländern zu entwickeln, die es den Studierenden ermöglicht, leichter einen Platz in einem Unternehmen zu finden. Man hofft daher, dass die Unternehmen mit einer klareren Rechtsgrundlage eher bereit sein werden, Praktikumsplätze anzubieten.

Die ACEL informierte auch über die beiden neuen Studienleitfäden für das Studienjahr 2018/2019. «The Future Student Guide ist eine Sammlung von Informationen für Gymnasiasten, die Informationen über die Studienwahl und die Wohnungssituation suchen», sagt Paul Lutgen. 45 Studentenvereinigungen aus 8 Ländern haben zur Erstellung des Leitfadens beigetragen, der in deutscher und französischer Sprache erhältlich ist. Die Broschüren sind auch auf der ACEL-Website verfügbar.

(Ana Martins/L'essentiel)