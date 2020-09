Ein Haus in Elmen kostet 550.000 Euro

Ungefähr 550.000 Euro. Für diesen Preis können Familien dank staatlicher Beihilfe ab sofort ein etwa 100 Quadratmeter großes Einfamilienhauses in der Siedlung Elmen bei Olm kaufen. Im Durchschnitt kostet nach Statec-Angaben ein Einfamilienhauses in Luxemburg 742.335 Euro. Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) stattete dem 27 Hektar großen Gelände, das im Rahmen des sozialen Wohnungsbau erschlossen wurde, am Donnerstag einen Besuch ab. Kox nahm auch zwei Musterhäuser in Augenschein.

Die Häuser verfügen über Photovoltaikanlagen auf den Dächern und einen Garten. Eine Garage gibt es nicht. Die Eigentümer stellen ihre Autos nicht vor ihren Häusern ab, sondern nutzen einen Sammelparkplatz. «Das macht es möglich, mehr Menschen in Elmen anzusiedeln und gleichzeitig die Lebensqualität zu erhöhen», sagt Kox.

«Weitere Projekte dieser Art sind notwendig»

Insgesamt sollen 750 bis 800 Wohneinheiten gebaut werden, in denen fast 2000 Menschen leben werden. «Die ersten 27 Wohnungen und die ersten 30 Einfamilienhäuser sind bereits verkauft. Derzeit gibt es eine Warteliste», sagt Guy Entringer, der Direktor der Nationalen Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum (SNHBM). Zahlreiche Häuser und Wohnungen werden auch zur Miete angeboten.

Darüber hinaus wird in der Siedlung ein zentraler Platz angelegt, auf dem ein Supermarkt, eine Kinderkrippe und Büros eingerichtet werden sollen. Die Déi-Gréng-Abgeordnete und Präsidentin der Wohnungskommission Semiray Ahmedova ist begeistert von dem Pilotprojekt. «Es ist notwendig, viele weitere Projekte in dieser Richtung auf den Weg zu bringen, um der Herausforderung eines erschwinglichen Wohnraums im Land gerecht zu werden», sagt sie.

(Olivier Loyens/L'essentiel)