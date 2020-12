SNJ-​​Mitarbeiter sitzt in U-​​Haft – mehrere Anklagen

Ein Mitarbeiter des Nationalen Jugendwerkes («Service national de la jeunesse», SNJ) hat möglicherweise Gelder des SNJ veruntreut. Das teilt das Jugendwerk am Mittwoch in Luxemburg mit. Man habe Unregelmäßigkeiten entdeckt und daraufhin am 27. November den betreffenden Mitarbeiter bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der Direktor des Nationalen Jugendwerkes hat den Mann daraufhin mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das Jugendwerk untersteht dem Bildungsministerium. Gegen den Mitarbeiter wurde außerdem eine Untersuchung durch die Disziplinarkommission der Regierung eingeleitet.

«Veruntreuung, Betrug und Diebstahl»

Die Staatsanwaltschaft bestätigte ihrerseits, eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet zu haben, und erklärte, dass der Beamte «verdächtigt wird, große Geldsummen veruntreut zu haben». Die Gerichtspolizei durchsuchte die Wohnung und den Arbeitsplatz des Verdächtigen. Der Mann wurde unmittelbar danach verhaftet.

Ein Untersuchungsrichter ordnete am Mittwoch an, die Person in Untersuchungshaft zu nehmen. Ihm wurden mehrere Anklagepunkte vorgeworfen, darunter «Veruntreuung öffentlicher Gelder, Diebstahl im Inland und Betrug zum Nachteil des SNJ».

(L'essentiel)