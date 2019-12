Nancy Pelosi besucht das Großherzogtum

HRH the Grand Duke welcomed this morning Her Excellency Nancy Pelosi @SpeakerPelosi, Speaker of the United States House of Representatives, on the occasion of her visit to commemorate the 75th anniversary of the beginning of the Battle of the Bulge.

©Cour grand-ducale / S. Margue pic.twitter.com/jrJHAv1A3f — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) December 15, 2019

Im Rahmen des 75. Jahrestages der Ardennenoffensive ist Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Zu Gast in Luxemburg. Die Politikerin der Demokratischen Partei traf sich zunächst um 11 Uhr mit Großherzog Henri. Danach wurde sie von Chamber-Präsident Fernand Etgen und Premierminister Xavier Bettel empfangen.

«Luxemburg wird niemals die Opfer vergessen, die das amerikanische Volk im Zweiten Weltkrieg erbracht hat. Es war eine große Ehre Nancy Pelosi und ihre Delegation begrüßen zu dürfen», schrieb Bettel auf Twitter.

Luxembourg will never forget the sacrifices the American people made during WW II. It was a great honour to receive @SpeakerPelosi and a delegation of the House of Representatives today and have an exchange on the deep bonds that unite our countries. pic.twitter.com/PXvtabsUiH — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 15, 2019

HRH the Grand Duke welcomed this morning Her Excellency Nancy Pelosi @SpeakerPelosi, Speaker of the United States House of Representatives, on the occasion of her visit to commemorate the 75th anniversary of the beginning of the Battle of the Bulge.

©Cour grand-ducale / S. Margue pic.twitter.com/jrJHAv1A3f — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) December 15, 2019

(sw/L'essentiel)