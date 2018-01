Mosel wird die 6-​​Meter-​​Marke überschreiten

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Wasserstände werden heute den ganzen Tag und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ansteigen», heißt es bei der Hochwasservorhersage: «Der kritische Punkt wird am Donnerstagabend überschritten», was bedeutet, dass der Pegel ab dann wieder sinken sollte.

Der Stand der Mosel sollte bei Stadtbredimus zwischen 620 und 640 Zentimeter betragen, etwa einen Meter über der Wachsamkeitsstufe (530 cm). Derzeit steigt der Wasserstand in Stadtbredimus, Grevenmacher und Remich um zwei Zentimeter pro Stunde.

Die Mosel war bereits am Sonntag im Stadtbredimus auf 624 Zentimeter geklettert, bevor sich die Wasserstände am folgenden Tag wieder normalisierten.

Aufgrund des Hochwassers ist die N10 zwischen Bech-Kleinmacher und Stadtbredimus gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Wellenstein. Die N10 ist auch in Schengen dicht, ebenso wie die CR152b zwischen Schengen und Contz (Frankreich).



(L'essentiel)