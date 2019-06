Dieser Scherz geht auf Kosten Junckers

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jean-Claude Junckers Art und Verhalten sind regelmäßig Gegenstand von nicht immer gut gemeinten Kommentaren. Ein Beispiel dafür ist eine Aussage des französischen Politikers Thierry Mariani, die sich auf die angebliche Vorliebe Junckers für Alkohol bezog.

Am G20-Gipfel in Osaka wurde Juncker erneut Opfer eines solchen Scherzes. Donald Tusk – der aktuelle Präsident des Europäischen Rates – gab einen Kommentar ab über Junckers Nikotinsucht: «Das Rauchen ist überall verboten. Ich frage mich, wie Sie überleben werden, Jean-Claude!», scherzte er.

In der Rede ging es um die Ernennung des Nachfolgers von Juncker, dessen Namen während des G20-Gipfels jedoch nicht bekannt gegeben werden durfte. «In Osaka wird es kein weißer Rauch zu sehen geben», fügte Tusk hinzu – anders als bei der Ernennung des Papstes, auf die sich Tusk bezog, bei der die Wahl des neuen Pontifex mit weißem Rauch signalisiert wird.

Der kleine Satz von Juncker

Ob und wie Juncker darauf reagiert hat, bleibt unbekannt. Diesen kleinen Scherz dürfte er Tusk wahrscheinlich nicht übel nehmen – immerhin ist es nicht das erste Mal, dass die beiden Politiker miteinander scherzen.

Jean-Claude Juncker selbst sorgte mit einem Kommentar erneut für Lacher: So machte er am Ende der sehr langen Abschlusserklärungen ein Geständnis: «Ich habe die Zeit genutzt, um das Communiqué des G20-Gipfels zu lesen – was ich sonst nie tue. Und ich bin nicht der einzige im Raum, der das Communiqué nicht liest», sagte er.

(Thomas Holzer/L'essentiel)