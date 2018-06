Arbeitslosigkeit in Luxemburg sinkt erneut

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die positive Stimmung am heimischen Arbeitsmarkt hält an. In Luxemburg waren zum Stichtag 21. Mai 14.808 Menschen ohne Arbeit. Das sind 3,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenrate betrug im Mai 5,6 Prozent.

Unter 30-Jährige profitieren am meisten vom Aufschwung am Job-Markt. Die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe ging um 7,7 Prozent zurück.

(L'essentiel)