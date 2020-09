«Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt»

Die Gewerkschaften für Bildung und Erziehung des Großherzogtums kritisieren die Kommunikation mit dem zuständigen Ministerium und fordern mehr Gehör und Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen. Fünf von ihnen versammelten sich deshalb am Dienstag vor dem Gebäude des Ministeriums: Anwesend waren Vertreter von ALEE, SLEG und SPEBS, die der Lehrergewerkschaft SEW/OGBL angehören, sowie Appsas und Apcca von der Beamtengewerkschaft CGFP.

«Der Dialog, der zurzeit zwischen der Regierung und den Gewerkschaften stattfindet, ist unzureichend. Die Kommunikation muss wieder verbessert werden», sagt Claudia de Almeida (SPEBS). «Der Minister nutzte die Pandemie als Vorwand, um Maßnahmen vorzulegen, ohne vorher das Gespräch mit uns zu suchen», sagt ihr Kollege Claude Muller (SPEBS). «Wir wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt», stimmt Nadia Ruef (Apacca) zu.

Die Gewerkschaften prangerten zudem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und einen unsicheren Rechtsrahmen an, der den Besonderheiten ihres Berufs nicht Rechnung trägt. Sie überreichten den Beamten einen übergroßen Briefumschlag – ein symbolischer Akt. «Der sollte das Ministerium nicht verlieren», sagt Mario Maia (Sleg) und erklärte, dass zahlreiche Schreiben der Gewerkschaften in der Vergangenheit unbeantwortet geblieben seien. Die Regierung streitet ab, dass sich die Arbeitsbedingungen der Lehrer und Erzieher geändert haben. Der gesetzliche Rahmen für die Arbeit spiegele «die Realität in den Schulen wider». Man sei jederzeit offen für den Dialog.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)