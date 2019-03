Hôpital Princesse Marie-​​Astrid wird abgerissen

«Das Hôpital Princesse Marie-Astrid (HPMA) in Niederkorn wird verschwinden. Es muss wegen des Funds großer Asbestmengen abgerissen werden», kündigte Dr. Hansjörg Reimer, Generaldirektor des Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) am Montag an. Mit der Überführung der drei CHEM-Standorte (Niederkorn, Esch/Alzette und Düdelingen in das neue Südspidol, das in der Nähe des Kreisverkehrs Raemerich gebaut werden soll, können die Entfernungsarbeiten des Asbests beginnen.

Dies sollte «Ende 2024 bis Anfang 2025 geschehen», sagt Hansjörg Reimer. Die Arbeiten sind noch nicht budgetiert, da sich das Projekt noch in der Vorbereitungsphase befindet. Allerdings hat das CHEM bereits Vorschläge für die verschiedenen Behörden bezüglich der Neunutzung des Standortes vorgelegt.

Vorschläge für «umweltmedizinisches Zentrum»

Zusätzlich zu dem bereits angedachten medizinischen Nutzen eines Neubaus würde sich das CHEM ein «umweltmedizinisches Zentrum» wünschen. Der Standort könnte ein MRT, einen CT-Scanner und ein Labor aufnehmen. «Und um das Zentrum herum könnte man sich eine Kinderkrippe oder auch ein Altersheim vorstellen», führt Hansjörg Reimer weiter aus.

Diskussionspotential bieten auch aktuelle Veränderungen wie die Teilschließung der Notaufnahme in Niederkorn. «Das neue Krankenhausgesetz verpflichtet uns, bestimmte Dienstleistungen von einem Standort zum anderen zu verlagern und Notfälle an einem Standort zu zentralisieren. Esch war am besten geeignet, aber Niederkorn behandelt zwischen 7 und 21 Uhr weiterhin ungeplante Patienten.»

(Séverine Goffin/L'essentiel)