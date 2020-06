Kommt nun doch eine Corona-​​App in Luxemburg?

Bis vor Kurzem war Luxemburg im Kampf gegen das Coronavirus sehr zurückhaltend in Bezug auf den Einsatz einer Warn-App für Smartphones. Eine Tracing-App soll helfen, Infektionsketten leichter zu erkennen und nachzuverfolgen. Wird ein Nutzer positiv getestet und dieser Status in der App erfasst, sollen andere Anwender informiert werden, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben.

Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert haben nun in einer parlamentarischen Antwort angedeutet, dass die Regierung nun doch erwägt, eine App einzusetzen, falls notwendig – und unter strengen Sicherheitsvorgaben.

Manuelle Rückverfolgung stößt an ihre Grenzen

Die Nationale Ethikkommission (CNE) hat ein 13-seitiges Positionspapier zur möglichen Warn-App erstellt. Der Download sollte «freiwillig» sein. Außerdem müsse der Nutzer jederzeit seine persönlichen Daten wieder löschen können.

Die CNE nimmt auch die öffentliche Besorgnis zu Datenschutz, Überwachung und Persönlichkeitsrechten zur Kenntnis. Sie weist jedoch darauf hin, dass ein weiterer Lockdown die Bürger ebenfalls wieder stark in ihren Rechten beschränken würden – insbesondere im Recht auf Freizügigkeit. Außerdem stoße die manuelle Rückverfolgung an ihre Grenzen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)