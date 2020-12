Pflegekinder sollen in Petingen Unterkunft finden

In Petingen sollen aus staatlichen Mitteln mehrere Einrichtungen der Kinder- und Jugendfürsorge entstehen. Das umfangreiche Projekt soll etwa 100 Millionen Euro kosten, wie aus dem dazugehörigen Gesetzentwurf hervorgeht, der kürzlich der Chamber vorgelegt worden ist. Bei dem Projekt sollen sowohl eine Kleinkinderbetreuung, als auch eine Einrichtungen für Jugendliche in Not und für Menschen mit Behinderung entstehen.

Die verschiedenen Gebäude sollen an zwei Standorten in Petingen gebaut werden, die einige hundert Meter voneinander entfernt liegen. Auf dem 1,84 Hektar großen Gelände von Batty Weber sollen das «nationale Säuglingsheim», ein psychotherapeutisches Internat, eine therapeutische Tagesklinik, 30 Wohnungen für Menschen mit Autismus-Spektrums-Störung und weitere Wohnungen für Eltern, die selbst eine geistige Behinderung haben, untergebracht werden. Auf dem 0,6 Hektar großen Robert-Krieps-Gelände soll ein Internat mit familienähnlicher Sozialstruktur entstehen.

Betreuung vom Säugling bis zum Kleinkind

Das Projekt zielt darauf ab, sich den Bedürfnissen vielfältiger Bevölkerungsgruppen anzupassen. Im Säuglingsheim beispielsweise sollen Pflegekinder rund um die Uhr betreut werden. Das Heim soll maximal 54 Kinder aufnehmen können, davon 36 Säuglinge bis zum Alter von drei Jahren und 18 Kleinkinder bis sechs Jahren. Es wird die einzige Einrichtung im Land sein, die ganzjährig Säuglinge mit schweren Behinderungen aufnehmen und diese über einen längeren Zeitraum betreuen kann.

«Angesichts der gesundheitlichen und sozialen Situation der Familien, treten bei vielen Säuglingen gesundheitliche Familie auf», wie es im Gesetzentwurf steht. Das Ziel ist, dass das im Pflegezentrum aufgenommene Kind nach der Betreuung wieder in die eigene Familie zurückkehren kann, in einer Pflegefamilie leben, oder eventuell zur Adoption freigegeben wird.

Inbetriebnahme für 2025 geplant

Das psychotherapeutische Internat wird bis zu 14 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 14 Jahren, die sich in einer psychosozialen Notsituation befinden, einen Platz bieten können. Es besteht ein großer Bedarf in diesem Bereich. Die Warteliste ist sehr lang. Allein im Jahr 2018 mussten insgesamt 99 Kinder zur Betreuung im Ausland untergebracht werden. Im Internat mit familienähnlicher Sozialstruktur – die erste Einrichtung dieser Art im Süden des Landes – sollen etwa 60 Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können, aufgenommen werden. Dort werden sie unter anderem bei den Schulaufgaben beaufsichtigt und unterstützt.

In jeder Einrichtung sind unter anderem Doppel- und Einzelzimmer, Bildungsräume und Spielräume geplant. Darüber hinaus soll es für die verschiedenen Einrichtungen eine gemeinsame Brasserie, einen Mehrzweckraum sowie ein Gesundheitszentrum geben. Wie vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten bestätigt wurde, ist die Inbetriebnahme der verschiedenen Einrichtungen für 2025 geplant.

(jw/L'essentiel)