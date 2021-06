13 Filme zum Abtauchen im Casino Luxembourg

Helm aufgesetzt und ab an Board eines Bootes eines kleinen Jungen in Lagos. Oder in das Haus einer Familie in Kinshasa. Oder gar in den Bau von Alices Kaninchen! Dank Virtual Reality sind solche Erlebnisse immer einfacher möglich.

Eine neue Veranstaltung in diesem Bereich findet vom 9. bis 20. Juni in Luxemburg statt: Die virtuelle Ausstellung XR3, organisiert vom Film Fund Luxembourg im Casino Luxembourg – Forum d’Art Contemporain. 13 Filme in virtueller und erweiterter Realität werden im virtuellen Raum «Museum of other realities» gezeigt.

Aufruf an Schulen

In der Auswahl befinden sich sechs Weltpremieren und drei Werke, die in der Kategorie «Immersion» des renommierten New Yorker Tribeca Festivals ausgewählt wurden. Die anderen kommen vom Festival in Paris und Cannes XR. Die drei Film-Veranstaltungen haben Luxemburg als eine von unzähligen «Satelliten-Städten» auf der ganzen Welt ausgewählt, um die Werke bekannt zu machen. Im Großherzogtum werden sie während der üblichen Öffnungszeiten des Casinos kostenlos zu sehen sein, wobei die Hygienemaßnahmen zu beachten sind.

Der Leiter der Filmförderung, Guy Daleiden, freut sich nebenbei besonders über die Installation eines Virtual-Reality-Pavillons am Lycée Aline-Mayrisch. «Dies ist eine hervorragende Initiative, um Studenten an diese neue Art von Arbeit heranzuführen. Ich appelliere auch an andere Lycéen: Wir sind bereit, unsere Virtual-Reality-Pavillons zur Verfügung zu stellen!»

Im Film «Lady Sapiens – The Experience» schlüpft ihr in die Haut von Lady Sapiens, einer Frau, geboren vor 38.000 Jahren.

(jw/L'essenitelx)