Ein Reiher eroberte eine Laterne in Colmar-​​Berg

Grau in grau und doch ein bisschen bunter: Mitten im Großherzogtum hat ein Leserreporter am Samstagnachmittag in der Ortschaft Colmar-Berg einen Reiher auf einer Laterne entdeckt – und den Moment festgehalten.

Diese beiden Aufnahmen wurden uns von Joa Mendez zugesandt. «Das war das erste Mal, dass ich hier einen Reiher gesehen habe», schrieb er uns.

