Frauen werden weiterhin schlechter bezahlt

Unter den Beschäftigten in Luxemburg sind Frauen weniger zahlreich (38 Prozent) und schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Nach den jüngsten von Statec veröffentlichten Zahlen liegt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt einer Frau um 7,1 Prozent unter dem eines Mannes, was einer der niedrigsten Werte in der Europäischen Union ist.

Ohne Jahresendprämien und andere unregelmäßige Vergütungen (13. Monat, Leistungsprämien usw.) würde das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern nur drei Prozent betragen, so das Statistikinstitut. In Sektoren wie dem Baugewerbe (-10 Prozent), dem Gesundheitswesen (4 Prozent), dem Verkehrswesen (4 Prozent), der öffentlichen Verwaltung (6 Prozent) und dem Bildungswesen (6 %) ist das Lohngefälle negativ oder sehr niedrig, während in spezialisierten, wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten, sowie im Finanz- und Versicherungswesen Unterschiede von bis zu 32 Prozent erreicht werden.

Um die Situation zu verbessern, hat das Ministerium für Geschlechtergleichstellung unter anderem Lohnungleichheit unter Strafe gestellt, eine eigene Abteilung innerhalb der Arbeits- und Bergbauinspektion (ITM) eingerichtet und den Unternehmen die Lohnselbstbewertungssoftware LOGIB-Lux zur Verfügung gestellt. Ausgehend von der Beobachtung, dass sehr viele Frauen im Reinigungsgewerbe, im Handel oder in der Gastronomie arbeiten, wo sie den sozialen Mindestlohn erhalten, fordert die OGBL eine Erhöhung der Mindestlöhne. Aber auch die Einführung von mehr Tarifverträgen, insbesondere auf sektoraler Ebene, mit Lohntabellen und progressiven Laufbahnen, die nach objektiven, transparenten, nachvollziehbaren, kontrollierbaren und garantierten Kriterien festgelegt werden.

(Marion Mellinger/L'essentiel)