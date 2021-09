Europäische Schule startet fröhlich ins neue Jahr

Sonnenschein und strahlende Gesichter auf dem Vorplatz der Europäischen Schule in Mamer, die am Mittwochmorgen Hunderte von Schülern zum neuen Schuljahr begrüßte. «Ich bin froh, wieder hier zu sein, und ich freue mich jetzt auf den Sekundarunterricht», sagte die elf Jahre alte Alice.

Die Familie eines EU-Beamten, die gerade erst nach Luxemburg gezogen ist, hatte dagegen noch Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. «Für uns ist das schon eine Umstellung. Die Schule ist riesig. Wir kommen aus einem sehr viel kleineren Ort», sagte die Mutter.

Keine Maskenpflicht auf dem Schulhof

Einige ältere Schüler blicken bereits auf das Jahresende. «Wir erwarten kein einfaches Jahr. Nächstes Jahr machen wir schon Abitur», sagte Mathias.

Für das neue Schuljahr an der Europäischen Schule, an der bald ein neuer Schulleiter sein Amt antreten wird, wurden die gesundheitlichen Einschränkungen etwas gelockert. Während in den Klassenzimmern und auf den Fluren weiterhin Masken getragen werden müssen, dürfen die Schüler sie auf dem Schulhof nun abnehmen.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)