Luxemburgerin rechnet mit Bauer Christian ab

In der Hofwoche lernen die auserkorenen Kandidatinnen des RTL-Formats «Bauer sucht Frau» ihren Bauer kennen. Dass daraus nicht immer ein Happy End wird, ist logisch. Die 51-jährige Danielle konnte beim Scheunenfest den deutschen Rinderzüchter Christian von sich überzeugen und in die gemeinsame Hofwoche im Hunsrück starten. L'essentiel hat mit der lebenslustigen Kandidatin über die gemeinsame Zeit gesprochen.

Zunächst war mit Bauer Christian alles in bester Ordnung. Die Hofwoche «fing sehr schön an», erinnert sich Danielle. Langsam stieß der Luxemburgerin aber die Hektik negativ auf, die der Rheinland-Pfälzer immer wieder verbreitete: «Er machte mich unruhig».

Der Vorfall auf dem Traktor

Als Danielle sich am Traktor versuchte, kam es am dritten Tage schließlich zum großen Bruch. Da das Spiel mit Kupplung und Gas nicht sofort funktionierte, der Trecker einen Satz nach vorne machte und ausging, wurde der ungeduldige Hunsrück-Bauer laut und Danielle nur noch nervöser: «Es waren so viele Hebel links und rechts.» Obwohl sie die Hofwoche jederzeit hätte abbrechen können, versuchte sie es dennoch weiter mit Christian.

Aber auch von ihrer Handy-Nutzung war er nicht begeistert, dabei wollte Danielle nur während ihrer Zeit im Hunsrück mit ihrem sozialen Umfeld in Kontakt bleiben. «Du mit deinen vielen Freundinnen», habe er immer gesagt, erzählt die 51-Jährige. Auch vom ständig laufenden Radio habe er nichts gehalten. «Das hat nix mit Partygirl zu tun», verteidigt sich Danielle, die gerne Musik während dem Arbeiten hört.

Am Schluss der Hofwoche stand für Danielle fest, dass die Chemie nicht passte: «Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte.» Ob Danielle nochmal in einem Dating-Format mitmachen möchte, weiß sie noch nicht. «Ich will jetzt erst mal meine Ruhe», sagt sie. Einen Landwirt kann sie sich aber definitiv wieder vorstellen: «Ich habe kein Problem mit der Landwirtschaft. Im Gegenteil, ich liebe die Natur.»

(dm/L'essentiel)