«Die Schule sollte ein 100 Prozent sicherer Ort sein»

«Ich war 2013 von den Handlungen dieses Lehrers betroffen, aber ich habe den Ernst der Lage nicht erkannt», sagt einer der beiden ehemaligen Schüler des Lycée classique de Diekirch (LCD) in einem offenen Brief an die Schule und das Ministerium für nationale Bildung. Im vergangenen März wurde bekannt, dass ein Lehrer via E-Mail wiederholt unangemessenen Kontakt zu Schülern hatte. Der Regierungsbeauftragte für Disziplinarangelegenheiten wurde informiert und der Fall wird derzeit untersucht.

Dieser Fall am LCD sei «kein Einzelfall, es gibt sicher noch andere», so die Verfasser des Briefes. «Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber es darf nicht wieder passieren, und das nicht nur an dieser Schule».

« Die Schule muss ein 100 Prozent sicherer Ort sein »

«Die Schule muss ein 100 Prozent sicherer Ort sein, frei von Gewalt», sagt auch Charel Schmit, Ombudsmann fir Kanner a Jugenlecher. Er glaubt, dass Schüler «ermutigt und dazu erzogen werden sollten, ihre Stimme zu erheben, wenn sie Opfer von Gewalt werden». Wie die Verfasser des Briefes würde er die Einrichtung eines Kinderschutz- und Fürsorgesystems befürworten. «Wir haben beschlossen, mit sofortiger Wirkung eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten mit dem Ziel, eine entsprechende Strategie für das LCD zu entwickeln», heißt es von Seiten der Schulleitung gegenüber L'essentiel.

Das Bildungsministerium erinnert an die gesetzliche Verpflichtung der Beamten, «alle Tatsachen, die eine Belästigung darstellen könnten, dem Regierungsbeauftragten für Disziplinarangelegenheiten und dem Staatsanwalt zu melden».

(Marion Mellinger/L'essentiel)