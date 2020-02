Luxemburgs Ressourcen sind heute erschöpft

Am diesem Sonntag hat Luxemburg seinen Erdüberlastungstag («Earth Overshoot Day») erreicht. Damit hat das Großherzogtum die Ressourcen rechnerisch verbraucht, die die Natur des Landes innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann. Die Zahlen stammen von der NGO Global Footprint Network die jedes Jahr sowohl den globalen Tag, als auch den nationalen Erdüberlastungstag jedes Landes berechnet. Luxemburg hatte auch im vergangenen Jahr am 16. Februar die Reserven erschöpft.

Dazu setzt die NGO den Ökologischen Fußabdruck jedes Landes mit den Ökologischen Kapazitäten des Landes ins Verhältnis. Daraus ergibt sich dann ein Wert, der über den Verbrauch des Landes Auskunft gibt. Der Globale Erdüberlastungstag wird für den 29. Juli 2020 erwartet. Die Menschheit verbraucht derzeit Reserven, als stünde ihr 1,75 Erden zur Verfügung. Ein Faktor in der Bilanz ist der CO2-Ausstoß der Menschheit.

Maßnahmen der Regierung

Die Luxemburger Regierung hat dem CO2-Ausstoß des Landes den Kampf angesagt. Dazu sollen unter anderem die Steuern auf Kraftstoffe erhöht werden. Durch die steigenden Kraftstoffpreise soll der Verbrauch sinken. Die CSV-Opposition sieht die Schuld für die schlechte Klimabilanz des Landes aber auch im LKW-Transitverkehr. Die Regierung solle deshalb Maßnahmen ergreifen um diesen Durchgangsverkehr einzudämmen. Das habe auch Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit im Lande, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei vom vergangenen Freitag.

Nur Katar hat in diesem Jahr diesen Punkt früher Überschritten als Luxemburg. Hier waren die rechnerischen Ressourcen am 11. Februar erschöpft. Unsere direkten Nachbarn Belgien werden ihr Budget am 5. April verbraucht haben. Deutschland wird am 3. Mai die Reserven erschöpft haben. Frankreich folgt am 14. Mai. Die USA haben ihre Reserven schon drei Monate vor den Franzosen verbraucht. Hier fällt der Erdüberlastungstag nämlich auf den 14. März.

