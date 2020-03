Krätze quält Kinder in Echternacher Crèche

In einer Krippe in Echternach breitet sich offenbar die Krätze aus. Mehrere Kinder sind nach Angaben einer Mutter, die anonym bleiben möchte, betroffen. «Sie leiden unter starkem Juckreiz. Besonders häufig ist die Krankheit an den Händen und den Handgelenken sichtbar», sagte sie.

«Die Eltern haben Anfang Januar ein Informationsschreiben über den Ausbruch erhalten. Die Crèche ist offenkundig mit der Situation überfordert. Wir wurde angehalten, zu einem Hautarzt zu gehen. Das machen aber nicht alle Eltern», fuhr die Mutter im Gespräch mit L'essentiel fort. Nach der Ansteckung mit der Krätze können bis zu sechs Wochen vergehen, bis die ersten Symptome auftreten. Doch schon während dieser Zeit sind die Kranken ansteckend. Dies sei das größte Problem.

Die Mutter fordert, dass die Krippe nur von Kindern besucht werden darf, die von einem Arzt bescheinigt bekommen haben, dass sie gesund sind. «Ich habe mein Kind zwei Wochen lang nicht zur Crèche gebracht.» Nach unseren Informationen hat sich die Krankheit bereits auf die Echternacher Grundschule ausgeweitet. Auf Nachfrage wollten sich die Einrichtungen «auf Anraten des Gesundheitsministeriums» nicht dazu äußern. Auch der Bürgermeister von Echternach erteilte keine weitere Auskunft.

(pp/L'essentiel)