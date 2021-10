Fahrradfahren schützt nicht vor Führerscheinentzug

Einem betrunkenen Radfahrer ist der Führerschein entzogen worden. Der Mann war am Samstag in Niederfeulen in Schlangenlinien unterwegs, wie die Polizei angab: In der einen Hand habe er den Lenker, in der anderen eine Flasche Alkohol gehalten. Als Beamte ihn stoppen wollten, wurde er laut Polizei handgreiflich. Der Fahrer sowie die Polizisten seien zu Boden gestürzt. Anschließend habe der Mann im Krankenhaus noch einen Krankenpfleger beleidigt und bespuckt.

Aufgrund seines Verhaltens wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstellt. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Ausnüchterungszelle und sein Führerschein wurde eingezogen. «Die Straßenverkehrsordnung macht keinen Unterschied» zwischen den verschiedenen Mobilitätsarten, erklärte Pascal Peters, Direktor der Verwaltungspolizei, kurz vor den Sommerferien gegenüber L'essentiel.

«Theoretisch kann jemand, der als Radfahrer oder sogar als Fußgänger eine Straftat begeht, Punkte von seinem Führerschein verlieren», heißt es seitens der Polizei. Die Maßstäbe seien für jeden gleich. Pascal Peters weist indes darauf hin, dass die Polizei den Sachverhalt lediglich anderen Behörden meldet, die dann anschließend über den Entzug von Punkten entscheiden.

(jg/L'essentiel)