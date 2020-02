Öffentlicher Verkehr schon ab Samstag gratis

Eigentlich sollte der öffentliche Verkehr in Luxemburg erst am kommenden Sonntag für alle kostenlos zugänglich sein. Wie François Bausch, Vizepremier- und Minister für Mobilität, am Donnerstag ankündigte, können Bus, Bahn und Tram im Großherzogtum bereits am Samstag gratis genutzt werden.

Die offizielle Feier zum Umstieg auf den kostenlosen ÖPNV findet am Samstagabend im Tramsschapp auf dem Kirchberg statt.

(jw/L'essentiel)