Luxair gibt Probleme im Flugplan bekannt

Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways hat aufgrund finanzieller Engpässe vorübergehend ihre Flüge ausgesetzt. Seit dem späten Montagabend und noch bis Mittwoch hebt keine Maschine der Airline mehr ab.

Dies teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit. Die «vorübergehende Pause» sei beschlossen worden, weil Adria Airways zurzeit das Geld fehle, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. «Das Unternehmen sucht derzeit intensiv nach Lösungen in Zusammenarbeit mit potenziellen Investoren», hieß es zudem am Dienstagmorgen auf der Firmen-Webseite weiter. Ziel sei es, den Flugbetrieb rasch wieder aufzunehmen.

Luxemburg betroffen

Wegen der vorübergehenden Einstellung des Flugbetriebes von Adria Airways wird Luxair für die nächsten 48 Stunden Flüge zwischen Saarbrücken und Berlin streichen. Das gab das Unternehmen am Dienstagmorgen bekannt. Alternative Lösungen würden noch erarbeitet, hieß es weiter. Passagieren wird empfohlen, sich auf www.luxair.lu oder telefonisch unter +352 24561 zu informieren.

Adria Airways ist eine vergleichsweise kleine Fluggesellschaft mit rund 500 Mitarbeitern. Sie hat nach eigenen Angaben 20 Flugzeuge in der Flotte. Die 1961 gegründete Airline ist seit 2004 Mitglied der Star Alliance, zu der auch die Lufthansa und die Swiss gehören.

(L'essentiel/chk/sda/mb)