Die Digitalisierung wird zum Unternehmensretter

Während die Corona-Pandemie die viele Unternehmen weiterhin in die Knie zwingt, konnten dennoch einige davon profitieren. «Diejenigen, die die Möglichkeit hatten sich schnell zu digitalisieren, haben sich gut aus der Affäre gezogen», erklärt Tom Baumert, er leitet die Abteilung Entrepreneurship bei der Luxemburger Handelskammer. Einige Unternehmen hätten «ohne es zu wissen, durch einen früheren Start der Digitalisierung vorgesorgt».

Dieses digitale Angebot betrifft viele Branchen, aber vor allem «die Gastronomie, die besonders stark leidet, da Restaurants weiterhin geschlossen sind», so Baumert. Seit einem Jahr erleben nämlich Gastro-Lieferdienste einen wahren Boom. Aber auch Unternehmen im Gesundheitswesen – die viele Investoren anziehen – hätten laut Baumert viel Erfolg gehabt. Dazu gehören Unternehmen, die Material oder Anwendungen anbieten. Auch Unternehmen im Onlinehandel – unter anderem Paketlieferdiensten – ginge es gut. So ist das Paketvolumen der POST im Jahr 2020 kräftig angestiegen. Im Mai verzeichnete die Firma einen Plus von 76 Prozent.

Neue Gewohnheiten und Diversifizierung

Baumert verweist ebenfalls auf «die digitale Unterhaltungsindustrie, auch wenn diese in Luxemburg noch nicht weit verbreitet sei. Die Gaming-Branche hätte sich hingegen «mit wichtigen Unternehmen hierzulande» schnell entwickelt. Gerade diese Branchen würden auch Arbeitsplätze schaffen, was dazu beigetragen habe, den Anstieg der Arbeitslosigkeit abzumildern, so Baumert. Die Fähigkeit, sich anzupassen sei übrigens nicht für alle Unternehmen gleich . «Alles hängt vom Tätigkeitsbereich und dem Geschäftsmodell ab», erklärt der Experte. Ein 300 Quadratmeter großes Restaurant, das eine hohe Miete zahlen muss, sei beispielsweise weniger anpassungsfähig als ein kleines Restaurant, dessen Take-Away- und Lieferservice bereits vor der Pandemie gut lief.

Baumert ist der Meinung, dass Digitalisierung, ein nachhaltiger Trend ist, der einfach durch die Krise beschleunigt wurde. «Der Online-Verkauf wurde bereits vor der Pandemie gefördert. Nun haben die Konsumenten ihre Einkaufsgewohnheiten geändert. Das könnte auch so bleiben», sagt er. Er geht außerdem davon aus, dass Flexibilisierung eine der «Lehren ist, die aus der Pandemie gezogen werden können» – mit «Unternehmen, die drei oder vier Geschäftsfelder anbieten, anstatt sich auf eines zu konzentrieren».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)