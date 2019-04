Zwei Wochen lang wird Hauptstadt zur Baustelle

Die Buchler Brücke, der Boulevard Joseph II, die Avenue Victor-Hugo, der Rollingergrund – Einige Baustellen werden den Verkehr in Luxemburg-Stadt vom 6. bis 20. April, also mitten in den Osterferien, etwas durcheinander bringen. Sie ergänzen die aktuellen Baustellen in der Avenue de la Liberté, an der Route d'Esch und in der Rue de Hollerich.

Auf dem Joseph-II-Boulevard, an der Kreuzung zur Emile-Reuter-Allee, kann aufgrund von Bauarbeiten für die Tram nur einspurig gefahren werden. Daher warnt die Stadt vor Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Zusätzlich könne es zu unerwünschtem Baulärm kommen. Desweiteren seien Verzögerungen auf den Buslinien 15, 17 und 33 möglich.

Limpertsberg und die Route de Thionville

Am Limpertsberg wird an der Avenue Victor Hugo gebaut. Sie wird für den gesamten Verkehr zwischen der Joseph-Sax Avenue und der Jean-Baptiste-Fresez-Straße gesperrt sein. Letztere wird ebenfalls vollständig gesperrt. Hier werden Arbeiten für die öffentliche Versorgung durchgeführt (Rohrleitungen, Strom und etc.). Die Haltestelle Square André an der Buslinie 2 wird während der Arbeiten abgebaut.

In der Gegend rund um den Bahnhof ist die Buchler Brücke noch im Bau. In der nächsten Zeit wird die Stadtverwaltung Pipelinearbeiten durchführen. Dies führt zu einer Sperrung der westlichen Auffahrt zur Route de Thionville, von der man von der Buchler Brücke bis zur Pénétrante Sud in Richtung Gluckkreisel fahren kann. Die Auffahrt ist von Samstag, 6 Uhr, bis Samstag, 20. April, 18 Uhr, gesperrt. Es werden Umleitungsschilder angebracht.

Rollingergrund und Rue Notre-Dame

Auch im Rollingergrund wird in den nächsten zwei Wochen gearbeitet: Die Avenue de la Faïencerie wird zwischen Rue du Rollingergrund und der Hausnummer 42 in der Avenue de la Faïencerie gesperrt. An der Rue de Rollingergrund, an der Ecke zur Avenue de la Faïencerie, werden übergangsweise Ampeln angebracht. Auch hier werden die öffentlichen Versorgungsnetze ausgebaut.

Zu guter Letzt ist auch der Stadtkern betroffen: Ab Samstag, 6. April, wird die Rue Notre Dame für etwa zwei Monate nur eingeschränkt zugänglich sein. Der Abschnitt zwischen dem Boulevard Royal und der Rue Aldringen wird wegen archäologischer Ausgrabungen gesperrt sein. Die Busse 19, 32 und City Shopping werden die Haltestelle Hällepull in dieser Zeit nicht anfahren.

(jw/L'essentiel)