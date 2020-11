«Wir arbeiten viel, aber wissen nicht, wann es endet»

L'essentiel: Können wir nach Ihrer Analyse die Corona-Situation in den Schulen als positiv bezeichnen?

Claude Meisch, Bildungsminister (DP): Es handelt sich bei unserem Bericht lediglich um eine Zwischenbilanz, die aber notwendig ist, weil wir derzeit landesweit eine andere Gesundheitssituation haben. Das Virus ist in der gesamten Bevölkerung viel stärker präsent, und in den letzten Schulwochen wurden wieder neue Erfahrungen gemacht. Wir wollen diese Erfahrungen als Grundlage nutzen, um die ein oder anderen Gesundheitsmaßnahme anzupassen, damit die Schulen gut weiterfunktionieren können. Ich bin sehr erfreut zu sehen, dass Luxemburg weniger Quarantäne-Maßnahmen hat als andere Länder, aber immer noch sehr gut funktioniert. Die überwiegende Mehrheit der Klassen konnte normalen Unterricht machen, sogar jene, in denen es einen isolierten Fall von Covid-19 gab. Das zeigt, dass Schulbildung in der Pandemie stattfinden kann, und dass wir mit sanitären Maßnahmen das Virus kontrollieren und seine Ausbreitung stoppen können.

Die Maßnahmen werden in den kommenden Wochen angepasst, was wird sich konkret ändern?

Es werden sich einige Maßnahmen ändern. Zum Beispiel das Tragen von Masken in der Grundschule. Die Regel ist neu und ganz klar: Bei allen schulischen und außerschulischen Aktivitäten, auch bei Kinderbetreuungseinrichtungen, kann der Schüler, wenn er auf der Bank sitzt, zum Beispiel im Unterricht, seine Maske abnehmen. Aber wenn er sich bewegt, innerhalb oder außerhalb des Gebäudes, muss er seine Maske tragen. Das Gleiche gilt für Kinderbetreuungseinrichtungen und damit auch für die Maisons Relais.

Wie ist die Situation beim Fernunterricht? Wie bewertet die Regierung diese Maßnahme?

Wir haben uns bei unserer Analyse sehr intensiv mit der Thematik auseinander gesetzt, um Argumente für und gegen den Fernunterricht zu finden. In der überwiegenden Fällen wurde festgestellt, dass er aktuell in der großen Mehrheit der Schulen nicht notwendig ist. Wir glauben, dass der Unterricht im Klassenzimmer immer noch von besserer Qualität ist. Und es hätte nur minimale Auswirkungen auf die Entwicklung des Virus innerhalb der Schulen. Für vereinzelte Schulen könnte es dennoch eine gute Option sein. Es hat sich gezeigt, dass drei Einrichtungen im Land über ein gutes Fernunterrichtssystem verfügen, und andere denken nun auch darüber nach. Wir werden auch alle Daten, die wir gesammelt haben, den jeweiligen Schulen zur Verfügung stellen, damit sie über eine konkrete Datenbasis verfügen, um Entscheidungen treffen zu können.

Was können Sie den Lehrern sagen, die seit März durchhalten?

Dass wir uns in dieser Situation befinden, in der eine große Mehrheit der Schüler unterrichtet werden kann, ist dem Engagement der Lehrer, der Lehrkräfte und all derer zu verdanken, die auch nach der Schule noch arbeiten. Sie alle leisten zusätzliche Arbeit, um sich besser vorzubereiten und die Schule anders zu organisieren. Ich bin sehr stolz auf sie, denn ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute sind. Ich hoffe, dass wir irgendwann das Licht am Ende des Tunnels sehen werden.... Im Moment ist das wirklich das Deprimierendste: Wir arbeiten und arbeiten und arbeiten, aber wir wissen nicht, wann es enden wird.

(Fréderic Lambert /L'essentiel)