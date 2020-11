Flüchtling näht 17.000 Masken für Luxemburg

Mohammed Alhashimi kam im Jahr 2018 als irakischer Flüchtling nach Luxemburg und lebt seitdem mit seiner Familie in Wiltz. In der Corona-Pandemie fand er als gelernter Schneider einen Weg, dem Land, das ihn und seine Familie aufgenommen hat, mit der Herstellung von Stoffmasken zu helfen.

Dank eines Facebook-Aufrufs von Gaby Heger, einer Luxemburgisch-Lehrerin am Centre Oasis de Caritas und ehemalige Bürgermeisterin von Vianden, erhielt er Stoff und Baumwolle aus dem ganzen Land sowie professionelle Nähmaschinen, um mit der Herstellung zu beginnen. Mit der Hilfe seiner Frau und eines Freundes konnte er so seit März etwa 17.000 Masken herstellen. «Sie wurden an Altersheime, Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, Schulen, Unternehmen, Gemeinden und den großherzoglichen Hof gespendet», erklärt Mohammed.

Auch wenn es nicht mehr an Masken mangelt, fertigt er immer noch einige an, unter anderem für den Lions-Club und ein Elektrizitätsunternehmen. «Ich wollte dem Land, das mich und meine Familie aufgenommen hat und meine Heimat geworden ist, etwas zurückgeben. Es war eine großartige Erfahrung. Ich würde es wieder tun», fügt er hinzu. In Zukunft will er das Klinikpersonal mit genähten Kitteln unterstützten.

(Marion Mellinger/L'essentiel)