18-​​Jährige in Kirchberg mit Messer verletzt

Am Montagnachmittag ist eine junge Frau bei einem Streit vor der Europaschule in Kirchberg mit einem Messer verletzt worden, wie die Police Grand-Ducale am Dienstagnachmittag mitteilt. Die 18-Jährige sei von einem 17-jährigen Bekannten angepöbelt worden, woraufhin ein Freund (20) der Frau laut Mitteilung dazwischen gehen wollte.

Zur Abschreckung des Pöblers habe er ein Messer gezogen. Daraufhin sei es zu einer Rangelei gekommen, in deren Verlauf die Frau einen Stich in die Brust erlitten habe, wie die Staatsanwaltschaft L'essentiel bestätigt hat. Die Verletzte ist vor Ort notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzung ist nicht lebensbedrohlich.

Die beiden Männer wurden vor Ort von der Polizei angetroffen. Der Fall wurde zu Protokoll genommen und Ermittlungen eingeleitet.

(mei/L'essentiel)