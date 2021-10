Kosten beim Hausbau schießen in die Höhe

«Für das Jahr 2022 rate ich meinen Kunden, zusätzlich etwa 15 Prozent mehr beim Hausbau einzuplanen», sagt Marc Meiers, Architekt bei Windhof. Er erlebt die Auswirkungen der Materialknappheit aus der ersten Reihe. «Die anderen großen Probleme sind die Arbeitskräfte und der Rückstand aus den Lockdowns», erklärt er.

Die Folge all dessen sei, dass die Arbeiten oft um sechs Monate verschoben werden, die Handwerker zu viele Aufträge haben und die Kostenvoranschläge steigen. Der Preis für bestimmte Holzarten habe sich verdoppelt. Schreiner und Dachdecker seien am stärksten von dem Mangel betroffen.

Transport aus China kostet zusätzlich

Der Architekt kann Preiserhöhungen jedoch nur akzeptieren, «wenn das Bauunternehmen nachweist, dass es die Zusatzkosten beim Material aufgewandt hat». Bei einem seiner Kunden seien die Kosten des Hauses um 20.000 Euro (470.000 statt 450.000 Euro) gestiegen. «Im Allgemeinen werden die Leute nicht überrumpelt. Einige Bauvorhaben werden aber aufgegeben, weil die Preise nicht garantiert werden können», so Meiers weiter.

Auch die Innenarchitektur leide unter dem Mangel. «Neben dem Materialproblem bei Holz oder Computerchips, ist der Transport aus China überlastet, was die Preise weiter in die Höhe gehen lässt», sagt ein Einzelhändler in der Branche. «Bei den Lieferungen ist oft nicht klar, woraus sie bestehen. Die Kunden müssen warten oder sich mit unvollständigen Küchen und Einrichtungsgegenständen abfinden», so Meiers.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)