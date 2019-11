28 Prozent würden ohne Bargeld klarkommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Regiert im Großherzogtum eher das Bargeld oder die Bank- und Kreditkarten? Eine am Donnerstag von Questions.lu veröffentlichte Umfrage unter 1000 Einwohnern zeigt, dass die Meinungen zu diesem Thema weit auseinander gehen. So wünschen sich 35 Prozent der Befragten, dass Bargeld auch weiterhin eine Zahlungsmöglichkeit bleibt. 28 Prozent der Befragten sagen hingegen, dass sie für digitale Zahlungsmethoden offen sind und das Verschwinden von Bargeld kein Problem für sie wäre. Die knappe Mehrheit der Befragten (37 Prozent) gibt an, dass sie keine Präferenz zwischen digitalen Zahlungsmethoden und Bargeld haben.

Die Antworten variieren jedoch nach Alter. So vertrauen nur 30 Prozent der über 18-34-Jährigen ohne wenn und aber auf Bargeld, während 40 Prozent von ihnen keine Präferenz haben und 30 Prozent digitale Zahlungsmöglichkeiten bevorzugen. Bei den 35- bis 54-Jährigen, den 55-Jährigen und darüber hinaus ist Bargeld bei 38 Prozent der Befragten nach wie vor beliebt. Nur 23 Prozent der Ältesten trauen sich an die digitalen Zahlungsmethoden, verglichen mit 30 Prozent der 35- bis 44-Jährigen.

Schließlich scheint auch die Nationalität eine Rolle bei der Wahrnehmung von Zahlungsmitteln zu spielen. 39 Prozent der Luxemburger Bürger wollen ihr Bargeld behalten, während 32 Prozent der Ausländer die digitalen Zahlungsmöglichkeiten vorne sehen.

(jw/L'essentiel)