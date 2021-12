Deshalb sind so viele Geimpfte im Krankenhaus

Derzeit überrollt das Coronavirus Luxemburg mit Rekordinzidenzen. Nach dem letzten Wochenrückblick, der am Mittwoch vom Gesundheitsministerium vorgelegt wurde, verzeichnete das Großherzogtum eine Sieben-Tage-Inzidenz von 425 Fälle pro 100.000 Einwohner, gegenüber 374 in der Vorwoche.

Als direkte Folge der zunehmenden Ausbreitung des Erregers stieg die Zahl der Krankenhauseinweisungen und damit auch der Anteil der Geimpften auf der Normal- und Intensivstation. Während bis vor kurzem die Ungeimpften die überwiegende Mehrheit der Betten auf der Intensivstation belegten, hat sich die Verteilung nun ausgeglichen. Nach der jüngsten Bilanz des Ministeriums waren 26 von 50 Patienten auf der Normalstation vollständig geimpft. Auch auf der Intensivstation hatte die Hälfte der Patienten mindestens zwei Impfungen erhalten (8 von 16).

Logische Folge

Dieses Argument, das gerne von Impfgegnern ins Feld geführt, ist jedoch keines. Und das aus mehreren Gründen. Zunächst einmal ergibt sich das aus einer statistischen Logik. Je mehr Menschen in einer Population geimpft sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen in einer bestimmten Gruppe enthalten sind. Wenn man dieser Logik bis zum Ende folgt, werden an dem Tag, an dem die gesamte Bevölkerung geimpft ist, 100 Prozent der ins Krankenhaus eingelieferten Personen geimpft sein.

In diesem Zusammenhang ist es unbestreitbar, dass die absolute Zahl der Krankenhauseinweisungen viel höher gewesen wäre, wenn weniger Menschen vollständig geimpft wären. Der Anteil der Ungeimpften betrug Ende November 23 Prozent der Gesamtbevölkerung, diese Gruppe belegt aktuell 50 Prozent der Covid-Krankenhausbetten.

Alter und Vorerkrankungen

Die andere Hälfte der Patienten im Krankenhaus war geimpft, gleichzeitig waren die meisten von ihnen allerdings in fortgeschrittenem Alter und/oder litten an Vorerkrankungen. Das Durchschnittsalter der elf Patienten die in der vergangenen Woche gestorben sind lag bei 84 Jahren. Damit ist das Durchschnittsalter deutlich höher als noch vor Beginn der Impfkampagne. Im November hatte Gesundheitsministerin Paulette Lenert bestätigt, das keiner der geimpften Patienten auf den Intensivstationen jung und ohne Vorerkrankung war. Das bestätigt die Schutzewirkung des Impfstoffs, der vor allem vor schweren Erkrankungen schützt.

Der Impfstoff verringert auch das Risiko einer Ansteckung, ohne diese gänzlich verhindern zu können. Die Inzidenz bei nicht geimpften Personen betrug in der letzten Woche 662,67 Fälle pro 100.000 Einwohner. Damit war das Ansteckungsrisiko in dieser Gruppe ungefähr doppelt so hoch, wie in der Gruppe der Geimpften. «Ich wünsche ihnen nicht, dass sie im Krankenhaus auf der Intensivstation landen. Die Krankenschwestern sagen mir, dass es schrecklich ist. Die Menschen sterben, weil sie ersticken», hatte Premierminister Xavier Bettel bei der Vorstellung der Verschärfung des CovidChecks gesagt.

(th/L'essentiel)