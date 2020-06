Wie steht es um das Grundwasser in Luxemburg?

Obwohl es seit Donnerstag wieder in Luxemburg regnet, dominierte die Sonne den Corona-Lockdown. Die von MeteoLux gemessenen Niederschlagsmengen von 19,9 Liter pro Quadratmeter im April und 35,9 Liter pro Quadratmeter im Mai lagen deutlich unter den Durchschnittswerten der Jahre 1981 bis 2010.

«Die Grundwasserneubildung erfolgte spät, aber normal. Da wir das Defizit der letzten drei Jahre ausgleichen mussten, bleibt der Stand aber niedrig», sagt Jean-Paul Lickes, Direktor der Wasserwirtschaftsverwaltung. «Für Oberflächenwasser haben wir dank des Staudamms von Esch-sur-Sûre eine gute Reserve. Aber ich habe keine Kristallkugel für die nächsten Monate».

« Kein Covid-19 im Leitungswasser »

Während des Corona-Lockdowns kompensierten die Haushalte den deutlich zurückgegangenen Wasserverbrauch der Unternehmen. Wie es weitergeht, steht nun unter einem großen Fragezeichen. «Wird es im Juli und August sonnig sein?», fragt Jean-Paul Licker. «Werden Familien ihren Urlaub in Luxemburg verbringen? Wird die Produktion von Beton (die viel Wasser benötigt) in der Bauindustrie wieder anziehen?» Es sei aktuell unmöglich vorauszusagen, wie die Lage sich in den kommenden Monaten entwickle.

Fest steht, dass auch die Corona-Krise der Qualität des Luxemburger Trinkwassers nichts anhaben kann. Lickes beruhigt dahingehend: «Alle Anzeigen sind grün und Covid-19 befindet sich nicht im Leitungswasser».

(Frédéric Lambert/ L’essentiel )