225 Familien wurden 2019 unterstützt

Die Kriibskrank Kanner-Stiftung feierte 2019 ihr 30-jähriges Bestehen. Im vergangenen Jahr wurden 225 Familien betreut, gegenüber 199 im Jahr 2018, sagte die Direktorin der Stiftung, Anne Goeres, am Dienstag. 82 Prozent der betreuten Kinder und Jugendlichen litten an Krebs, 18 Prozent an einer anderen seltenen Krankheit. Im Jahr 2019 wurden 35 neue Fälle von Kinderkrebs in Luxemburg und 35.000 auf europäischer Ebene diagnostiziert.

Um eine bessere Betreuung der Patienten und ihrer Familien zu gewährleisten, wurde das Kinderheim in Strassen dank der Losch-Stiftung komplett renoviert. «Die ersten Kinder wurden im August aufgenommen, und die Arbeit wurde gestern abgeschlossen», fügt die Direktorin hinzu. «Die Renovierung hat es ermöglicht, neue therapeutische Räume für die Familien und pädagogische Werkstätten für die Kinder zu schaffen.»

Die Forschung steht im Fokus

Neben der Unterstützung von Familien und der Sensibilisierung von Schulen und Unternehmen ist die Forschung eine der Hauptaufgaben der Stiftung. Im Jahr 2015 wurde ein spezieller Forschungsfonds eingerichtet, der mit drei Millionen Euro ausgestattet ist und zu 75 Prozent aus dem Haushaltsüberschuss finanziert wird. Zwischen 2015 und 2019 wurden 1,3 Millionen Euro zur Unterstützung von Forschungsprojekten ausgegeben. Weitere 1,5 Millionen Euro sind für den Zeitraum 2020-2023 geplant.

Um die Forschung voranzutreiben, hat sich die Stiftung mit zwei weiteren Organisationen zusammengetan: Imagine for Margo (Frankreich) und Kick Cancer (Belgien). Gemeinsam haben sie im Januar letzten Jahres «Fight Kids Cancer» ins Leben gerufen, um die zu unterstützenden Forschungsprojekte gezielt zu fördern. Zwei weitere italienische und portugiesische Organisationen haben bereits ihren Wunsch geäußert, sich ihnen anzuschließen.

Um die Forschung zu finanzieren, hat die Kriibskrank kanner-Stiftung vor zwei Jahren das Lauf-Event Letz Go Gold ins Leben gerufen, bei dem Läufer sich verpflichten, Gelder zu sammeln. Die 3. Auflage findet am 26. September statt, mit dem Ziel, 1000 Läufer zum Mitmachen zu bewegen und über 300.000 Euro an Spendengeldern zu sammeln. Die Anmeldungen werden am Samstag, den 15. Februar, dem Weltkinderkrebstag, geöffnet.

(Marion Mellinger/L'essentiel)