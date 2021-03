Schulen des Landes erhalten 500.000 Selbsttests

Nach und nach werden die Schnelltests zum selbst Durchführen überall eintreffen: in Unternehmen, der Schule sowie innerhalb der Familie. Basierend auf unabhängigen Studien hat Luxemburg 500.000 nasale Selbsttests bestellt. Der Lieferant ist deutsch, der Test kommt aus China. «Die erste Lieferung wird nächste Woche erwartet», informiert Thomas Dentzer vom Gesundheitsamt. Neben ihrer Wirksamkeit wurde auch berücksichtigt, wie leicht die Tests anzuwenden sind. Die erste Bestellung soll in Schulen eingesetzt werden. In zehn Tagen sollen dort Pilotprojekte starten, die nach den Osterferien nach und nach verallgemeinert werden sollen.

«Ob Lehrer oder Schüler, jeder kann diesen Test machen», versichert Thomas Dentzer. Das Ergebnis habe man bereits nach einer Viertelstunde. Das Prozedere bleibe aber auch hier dasselbe wie bei den anderen Tests und der Impfung: Sie sind nicht obligatorisch. «Die Eltern müssen erst einwilligen», erklärt er das Vorhaben weiter.

Selbsttests dienen als «neues Werkzeug» der dritten Phase

Doch was passiert wenn ein Test positiv ist? Im Rahmen des Pilotprojektes ist die Nachsorge, die Isolierung oder gegebenenfalls Quarantäne leicht umsetzbar – zu Hause könnte dies schwieriger werden. Zudem gibt es solche Tests mit CE-Zertifizierung bereits in Apotheken oder verschiedenen Supermärkten.

Der weltweite Wettlauf um Selbsttests ist jedenfalls in vollem Gange, Luxemburg führt bereits Gespräche mit Herstellern. Ob die Regierung in irgendeiner Weise zur «Selbstkontrolle» aufrufen wird, ist derzeit noch unklar. Die Schnelltests werden aber sicherlich neben den PCR- und Antigen-Tests als «neues Werkzeug» dieser dritten Phase dienen, die vom 25. März bis zum 15. Juli angelegt ist und den Staat 42,83 Millionen Euro kosten wird. Wenn nötig, wird die Periode bis September verlängert.

(Nicolas Martin/L'essentiel)