HSBC-​​Bank baut 32 Stellen in Luxemburg ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Montagabend ist in der luxemburgischen Niederlassung der HSBC-Bank ein Sozialplan unterzeichnet worden, wie die Gewerkschaften ALEBA, OGBL-Secteur Financier und LCGB-Sesf in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Der Plan sei von den Gewerkschaften und dem Personalausschuss der britischen Bank unterzeichnet worden.

Insgesamt würden 32 Arbeitsplätze abgebaut werden, heißt es in der Mitteilung. Die Maßnahme werde durch die Entscheidung gerechtfertigt, die Geschäftsstrategie umzuleiten und bestimmte Aufgaben an andere Unternehmen der HSBC-Gruppe auszulagern.

Mitarbeiter müssen den Preis zahlen

Der Sozialplan umfasse zudem Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeiter, um schnell einen neuen und stabilen Arbeitsplatz zu finden. «Eine angemessene finanzielle Vergütung für betroffene Mitarbeiter» sei auch in der am vergangenen Freitag unterzeichneten Vereinbarung vorgesehen. Trotz der Vereinbarung bedauerten die Gewerkschaften, «dass wieder einmal die Mitarbeiter den Preis für den Wettlauf um größtmöglichen Gewinn zahlen müssen, obwohl in diesem Fall die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, der seine soziale Verantwortung übernommen hat, gut verlaufen sind».

HSBC reagierte am Montagabend mit der Aussage, dass sie «weiterhin das gleiche Leistungsspektrum wie heute anbieten» werde und dass sich der strategische Wandel «auf das Private Banking beschränkt». Weiter hieß es, dass die Niederlassung in Luxemburg Bestand haben würde, da sie «ein wichtiger Markt für HSBC» darstellen würde.

(L'essentiel)