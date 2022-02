In Luxemburg fällt immer weniger Schnee

Auch wenn nachts die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, lässt dieser Winter so gut wie keinen Schneefall in Luxemburg zu. Ein paar Flocken waren zwar schon zu sehen, aber mehr auch nicht. Tagsüber sind die Temperaturen mild. Am Mittwoch und Donnerstag werden sogar bis zu zwölf Grad Celsius erwartet – zu warm für Mitte Februar.

Nach den von Meteolux zusammengestellten Daten ist die durchschnittliche jährliche Anzahl der Schneetage im Großherzogtum in den vergangenen 30 Jahren deutlich zurückgegangen. Während diese im Zeitraum von 1961 bis 1990 noch bei 42,2 lag, ging sie zwischen 1991 und 2022 auf 29,4 Tage zurück. In Paris wird eine ähnliche Tendenz verzeichnet. Dort hat es seit 1991 im Durchschnitt 7,1 Tage pro Jahr geschneit – während es von 1931 bis 1960 13 Tage waren.

Frost ist seltener geworden

Selbst wenn in Luxemburg Schnee fällt, dann ist dieser nur von kurzer Dauer und von geringer Menge. Laut Meteolux habe Luxemburg innerhalb von 30 Jahren durchschnittlich 25 Tage Schnee mit einer Höhe ab einem Zentimeter pro Jahr verzeichnet. Im Zeitraum von 1961 bis 1990 war diese Zahl mit 41,4 Tagen fast doppelt so hoch. Außerdem sind die Winter hierzulande immer weniger kalt.

Auch Frost ist in den drei vergangenen Jahrzehnten immer seltener geworden – mit einem Durchschnitt von kaum einmal zwei Wochen, in denen die Temperaturen unter -5 Grad Celsius gefallen sind. Das gleiche gilt auch für die Zahl der Tage im Jahr, an denen das Quecksilber auch tagsüber den Gefrierpunkt nicht übersteigt. Vor 1990 lag hier der Durchschnitt noch bei mehr als 23 Tagen. «Man kann nur feststellen, dass sich der Klimawandel auch in Luxemburg immer stärker zeigt», sagt Meteorologe Luca Mathias.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)