Kreative Babynamen werden selten abgelehnt

Seit 2005 sind die Vorschriften in Luxemburg hinsichtlich der Namensgebung bei Kindern recht locker: «In den letzten fünf Jahren gab es aus heutiger Sicht keine einzige Ablehnung», erklärt ein Berater des Justizministeriums.

Zelda wird akzeptiert



Die Verwaltung ist manchmal mit ziemlich kuriosen Anfragen zur Registrierung von Vornamen konfrontiert. Zum Beispiel Beckham oder Ballack (Namen von Fußballspielern, die wegen den Rechten Dritter abgelehnt wurden), oder Fanta, Devil und Bin Laden. Die Namen der mythologischen Götter, die mit dem Bösen in Verbindung gebracht werden, werden ebenfalls abgelehnt. Zelda hingegen wurde vor kurzem akzeptiert.

Bestehen Zweifel an der Konformität eines Vornamens, wenn die Eltern ihn einem Beamten vorlegen, kann dieser die Angelegenheit zur Entscheidung an den Staatsanwalt verweisen. Dies ist ein «extrem seltener» Prozess, der durchschnittlich nur einmal im Jahr vorkommt. Dabei wird geprüft, ob der Vorname den Interessen des Kindes schaden kann, weil er diskriminierend oder lächerlich ist, oder dass er «die Rechte Dritter verletzten kann». Auch wenn die Wahl des Vornamens sich mit Familiennamen überschneidet, kann es Probleme geben. So werden beispielsweise Nassau, der Name der großherzoglichen Familie, oder Mitterand, der Name eines ehemaligen Präsidenten, nicht als Vornamen akzeptiert.

Das Gesetz vom 23. Dezember 2005 hatte den Rahmen für die Namenswahl deutlich flexibler gestaltet. Auch bei Vornamen ausländischer Herkunft muss diese nicht mehr nachgewiesen werden.

