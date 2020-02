Luxemburgs Arbeitnehmer sind von Armut bedroht

Das Armutsrisiko liegt in Luxemburg deutlich über dem EU-Durchschnitt. So lautet das traurige Ergebnis einer Eurostat-Studie. Hierzulande sind 13,5 Prozent der Arbeitnehmer von Armut bedroht. Männer stehen dabei mit 13 Prozent etwas besser da als Frauen mit einem Armutsrisiko von 14 Prozent.

Das Großherzogtum belegt damit Platz zwei in der EU. Das einzige Land, in dem das Armutsrisiko noch höher ist, ist Rumänien. Dort liegt der Wert bei 15,3 Prozent. Eurostat stellt darüberhinaus fest, dass Luxemburg das Land ist, in dem das Armutsrisiko im letzten Jahrzehnt am stärksten gestiegen ist, nämlich um 4,1 Prozent. Der Trend zeigt sich allerdings in ganz Europa: Das Risiko steigt.

Als arm gelten Haushalte, die 60 Prozent oder weniger des Mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Die aktuelle Studie bezieht sich auf Zahlen von 2018. Als arm gilt demnach, wer 2.013 Euro oder weniger pro Monat erhielt.

(L'essentiel)