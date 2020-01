Vermisster Teenager wurde gefunden

Die Polizei hatte am Donnerstagabend ein Gesuch veröffentlicht. Ein 14-jähriger Jungen war verschwunden. Zuletzt wurde er am Dienstag in der Hauptstadt gesehen.

Freitagmorgen wurde der Teenager schließlich gefunden, wie die Polizei mitteilte. Eine Patrouille traf ihn in den frühen Morgenstunden in Ettelbruck an. Der Junge ist wohlauf und wieder bei seinen Eltern.

(L'essentiel)