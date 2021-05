Post bringt Sondermarke zu Ehren Prinz Charles

Am 10. Mai 2021 feiert der kleine Prinz Charles seinen ersten Geburtstag. Und die Post feiert seinen Ehrentag mit einer Serie von Sondermarken. Die Post-Gruppe gibt zu diesem Anlass einen Bogen mit acht Briefmarken, einer Einzelmarke sowie einer gestempelten Ansichtskarte heraus.

Mit dabei ist natürlich auch der kleine Prinz Charles – mit Bildern der Fotografinnen Sophie Marque und Céline Maia, die die ersten zwölf Monate im Leben von Charles nachzeichnen.

Die Briefmarken werden ab Montag auf www.postphilately.com und beim Guichet Philatélique erhältlich sein. Sammler können die Sondermarken am Montag von 10 bis 17 Uhr im «Café Wëllem» (1, Rue de la Reine in Luxemburg-Stadt) oder im Guichet Philatélique (13, Rue Robert Stümper an der Cloche d'Or) von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr entwerten lassen.

(L'essentiel)