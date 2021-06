Auslastung in den Zügen nimmt deutlich zu

7.33 Uhr, am Bahnhof Luxemburg herrscht bereits Hochbetrieb. Zahlreiche Fahrgäste eilen aus dem Bahnhofsgebäude zu den Bussen und den Tram-Haltestellen. Es wirkt fast, als hätte es die Corona-Pandemie nie gegeben. «Wir zählen seit September fast eine Million Passagiere pro Monat im nationalen Netz», erklärt die CFL. 1,5 Millionen pro Monat waren es vor der Corona-Krise. Zu den grenzüberschreitenden Zügen wurden keine Daten vorgelegt.

Aber auch die Pendler scheinen wieder da zu sein. «Ich fahre jeden Morgen mit dem Zug und der Tram. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind voll», sagt Yasmine, eine französische Grenzgängerin. Aufgrund der Menschenmengen wird es besonders in Zügen und Bussen auch schwieriger, die Hygieneregeln einzuhalten. «Am Anfang haben wir es versucht, aber irgendwann haben wir uns dann hingesetzt ohne einen Sitz freizulassen», verrät Yasmine. In den Bussen ist die Situation ähnlich: «Wir sehen, dass es immer mehr Menschen werden. Es wird schwierig, Abstand zu halten», berichtet Marco an der Bushaltestelle.

Beim Inlandverkehr ist es noch etwas ruhiger. Mélissa, die jeden Tag in Niederkerschen einsteigt, bestätigt das: «Ich glaube, die Leute haben immer noch Angst, sich mit dem Virus zu infizieren.»

(Noémie Koppe/L'essentiel)