Luca erkundet «Lost Places» in Luxemburg

«Als ich jung war, bin ich oft mit meinem Vater in verlassene Gebäude gegangen und das hat mich sehr interessiert», erklärt der Youtuber «UrbexLuca» seine Faszination für «Lost Places». So werden die alten, einsamen Bauwerke und Ruinen im Internet-Jargon genannt. Sie zu besuchen, ist nicht immer ganz ungefährlich. Der 19-Jährige ist bereits seit fünf Jahren in der Großregion aktiv und lässt sich von den Risiken nicht abschrecken.

Ob Fabriken, Häuser, Bauernhöfe, ein Pumpwerk oder ein Kraftwerk: Er ist nie allein unterwegs. «Es kann immer etwas schiefgehen», erklärt er. Vor zwei Wochen war ich in einer verlassenen Molkerei und die Leiter brach zusammen, als wir versuchten, wieder nach unten zu gehen.

Luca erklärt, dass er ohne die Erlaubnis der Eigentümer die «Lost Places» erkundet, aber stets darauf achtet, den Ort so zu verlassen, wie er ihn vorgefunden hat. Er erzählt, dass er dennoch bereits verhaftet, dann aber sofort wieder freigelassen wurde.

(Olivier Loyens/L'essentiel)