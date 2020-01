Polizei fahndet nach Kreditkarten-​​Räuber

Ein Mann hat vergangenen September eine Kreditkarte in einem Fast-Food Restaurant in Foetz gestohlen. Anschließend hob er mehrmals an Bankautomaten in Esch/Alzette und Schifflingen Geld ab.

Die Polizei bittet Zeugen, die zweckdienliche Hinweise zur abgebildeten Person und/oder dem aktuellen Aufenthaltsort mitteilen können, diese unter der Telefonnummer 244611000 an die Dienststelle Réiserbann weiterzuleiten.

