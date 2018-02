Ärger um Pendelservice beim Diekircher Karneval

Ein Gläschen hier, ein Gläschen da: Beim Karneval wird erfahrungsgemäß ein wenig über die Stränge geschlagen. Um seine Besucher nicht in Versuchung zu führen und eine sichere An- und Abreise zu gewähren, gab es in den vergangenen Jahren bei der Diekircher Kavalkade einen beliebten Service. Zusammen mit dem Transportministerium stellte der Organisator «D'Eselen aus der Sauerstad Dikrich a.s.b.l.» Pendlerbusse und -züge bereit. Diese fallen dieses Jahr weg. «Wir bedauern sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass uns das Transportministerium dieses Jahr einige Pendeldienste aus finanziellen Gründen kurzfristig gestrichen hat», teilt der Veranstalter mit.

Das zuständige Ministerium von François Bausch (déi gréng) verteidigte das Vorgehen: «Wir haben die Veranstalter großer Feste bereits 2017 darauf hingewiesen, dass wir keinen privaten Shuttle-Service mehr finanzieren. Im Januar ging auch noch einmal ein Brief an die Eselen raus, in denen dies erneut schriftlich mitgeteilt wurde.»

Öffentlicher Verkehr wird verstärkt

Einige Veranstalter bezahlen ihre Shuttles bereits aus eigener Tasche, sagt Dany Frank, Sprecherin des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur. So wird es zum Beispiel bei den Weinfesten an der Mosel gehandhabt. «Es gibt aber andere, die bisher vom Staat unterstützt worden sind. Neben Diekrich sind das etwa das Kropemannsfest in Redingen/Attert oder der Nëssmaart in Vianden. Dies wird ab 2018 im Sinne einer Gleichstellung nicht mehr der Fall sein.»

Der Karnevalsverein versucht nun aus eigenen Mitteln Pendlerbusse (Parking Däichwisen Ettelbrück <-> Bahnhof Diekirch) zu organisieren. «Wir werden aber leider nicht in der Lage sein, die Kapazitäten der vorherigen Jahre zu erreichen», so der Veranstalter. Dennoch gibt es auch eine gute Nachricht. Denn das Ministerium wird als Ersatzleistung die Takte der Busse vom und zum Ettelbrücker Bahnhof sowie die der Züge während der Karnevalszeit erhöhen.

(hej/L'essentiel)