Leitungswasser in Reisdorf bakteriell verseucht

In der kompletten Gemeinde Reisdorf ist das Leitungswasser derzeit nicht genießbar. Wie die Verwaltung am Dienstag mitteilt, weist das Wasser in allen Teilen Reisdorfs derzeit eine schlechte Qualität auf, da es mit einer hohen Konzentration von Bakterien belastet ist.

Bevor das Wasser getrunken oder zum Abwaschen von Gemüse, Salat, Obst oder anderen Lebensmittel verwendet werden kann, sollte es mindestens zehn Minuten lang abgekocht werden. Die Gemeinde versuche derzeit das Problem schnellstmöglich zu beheben.

(sw/L'essentiel)